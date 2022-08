W większości spotkań ex-zawodnik Abramczyk Polonii Bydgoszcz zawodzi Piotra Barona oraz kibiców w biało-niebieskich szalikach. Sama za siebie mówi już średnia, która nie przekracza magicznej bariery 1,5 punktu na bieg, a na pewno nie po to ściągano go do Leszna. Jaki jest tego powód? Ano chociażby styl jazdy Francuza. Wcześniej "oczka" zdobywał on głównie wyprzedzając rywali na trasie. Najlepsza liga świata to jednak zupełnie inna para kaloszy i w niej liczy się przede wszystkim start. Co niektórzy zwracają również uwagę na sprzęt, lecz w tym przypadku byśmy polemizowali, ponieważ silniki przygotowuje mu uznany w środowisku Ryszard Kowalski.