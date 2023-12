Był bliski odejścia. Tak tłumaczy pozostanie

Martin Vaculik to jeden z najlepszych zawodników na świecie. Od wielu lat jest gwiazdą PGE Ekstraligi, a w ubiegłym sezonie udowodnił to w końcu również w cyklu Grand Prix. Słowa 33-latka uszczęśliwią kibiców Stali Gorzów.

W końcu to zdobył

- Jest to mój pierwszy i wymarzony medal mistrzostw świata. Bardzo sobie cenię to trofeum i jestem za nie wdzięczny. Dla mnie jest to zobowiązanie, aby w przyszłości jeszcze bardziej się postarać i powalczyć o główny cel, który mam założony. Ten medal jest dla mnie ogromną motywacją - mówi Martin w rozmowie z Speedway Trip.

Tak się czuje w Stali Gorzów

- Bardzo się cieszę, że tu jestem. Mamy świetne grono kolegów w naszej kadrze. Jak przyjeżdżam na treningi lub mecze, to nie mam takiego wrażenia, że przychodzę do pracy. Dobrze się tu czuję i kiedy jesteś w otoczeniu takich ludzi, to ten wspólnie spędzony czas jest świetny. Stąd jest w nas ta energia i atmosfera. Lubię z nimi spędzać czas i przyjeżdżam tutaj z radością. Bardzo to doceniam - kończy.