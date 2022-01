Bydgoszcz czeka na powrót gwiazd. Co zrobią Woźniak i Sajfutdinow po awansie?

Michał Konarski Żużel

Abramczyk Polonia ma bardzo mocny skład na sezon 2022 i jest jednym z głównych faworytów do awansu. Jeśli jej się to uda, kibice z pewnością zamarzą o powrocie do klubu dwóch zawodników: Szymona Woźniaka i Emila Sajfutdinowa. Obaj w Polonii stawiali pierwsze kroki i do dziś fani z utęsknieniem czekają na ich powrót.

Zdjęcie Emil Sajfutdinow (za nim Max Fricke) / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan