Bydgoska perełka uczy się od najlepszych. On jest jego mentorem

W ostatnim czasie Pawełczak trenował w Gnieźnie, gdzie przyjechał akurat Greg Hancock, czterokrotny mistrz świata, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii tej dyscypliny . Młody chłopak chłonął od niego wiedzę i każdą wolną chwilę poświęcał na wysłuchiwanie porad Hancocka. Trudno o lepszego nauczyciela już człowiek, który cztery razy był najlepszy na świecie, w tym aż trzykrotnie po 40-stym roku życia. Hancock to ikona żużla.

Pawełczak też już ma spore sukcesy, bo w swojej kategorii został przecież mistrzem świata. Niedawno wygrał też turniej młodzieżowy Master of Speedway w niemieckim Moorwinkelsdamm. Radzi sobie świetnie na wielu torach, bez względu na nawierzchnię. To powoduje, że w Bydgoszczy wiążą z nim wielkie nadzieje i trudno się temu dziwić. Wiktor Przyjemski przyzwyczaił już do posiadania przez klub bardzo mocnego juniora.