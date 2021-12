Bycie wychowankiem to ciężar? Brytyjski talent tłumaczy

Piotr Kaczorek Żużel

Drew Kemp to jedna z największych nadziei brytyjskiego żużla. 19-latek w ostatnich trzech sezonach zdobywał tytuł Indywidualnego Mistrza Wielkiej Brytanii zawodników do lat 19. Teraz jest bohaterem jednego z głośniejszych transferów okienka. Kemp opuszcza szeregi Ipswich Witches, czyli swojej lokalnej drużyny, i przenosi się do Wolverhampton Wolves. – Uciekłem od sytuacji, w której byłem „lokalnym matadorem” – tłumaczy Drew Kemp na łamach Speedway Stara.

