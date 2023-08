Burza wokół finansów polskiego klubu. Sponsor ogłosił upadłość

Czarne chmury nad ebut.pl Stalą Gorzów. Właściwie to nie wiadomo, co z ebut.pl, bo firma właśnie ogłosiła upadłość, a niektórzy mówią, że klub przez cały rok nosił reklamę za darmo, bo nie dostał zapisanego w umowie miliona.

Zadzwoniliśmy do prezesa Stali Waldemara Sadowskiego, żeby zapytać o tym, co upadłość ebut.pl oznacza dla klubu, ale nie tylko.

Działacz gorzowskiego klubu zapewnił nas, że umowa ze sponsorem tytularnym jest rozliczona co do złotówki. Kontrakt był zresztą podpisany z innym podmiotem, który zarządza kilkoma markami i zażyczył sobie, żeby Stal miała właśnie ebut.pl na kevlarach.

Zaległość wobec OSiR-u to niestety prawda

Co do Grand Prix, to problem polega na tym, że w tym roku za licencję zapłacono 2,5 miliona, z czego miasto dało 1,3 miliona, a resztą wyłożył klub. Po przeliczeniu przychodów i wydatków w kasie nie zostało nic. - Impreza wyszła na zero - przekonuje nas Sadowski, który chce, żeby za rok miasto zwiększyło finansowe zaangażowanie, bo imprezy wychodzącej na zero nie opłaca się robić.