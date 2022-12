Burza pogodził się z odejściem utalentowanego juniora

18-letni Świercz jest jednym z lepszych juniorów jeżdżących poza PGE Ekstraligą. Jako że kluby z elity usilnie szukają mocnych młodzieżowców, to tacy jak Przyjemski, Świercz czy nawet Dul mogą liczyć na duże zainteresowanie. Żużlowiec Unii Tarnów jeszcze tak naprawdę niczego wielkiego w 2. Lidze nie pokazał, a już jest pod lupą największych polskich ośrodków. Potencjał Świercza najbardziej było widać we wrześniu podczas turnieju memoriałowego Krystiana Rempały. Ludzie na trybunach przecierali oczy ze zdumienia, choć oczywiście zdawali sobie sprawę z umiejętności juniora.

Dokąd trafi Świercz? Betard Sparta nieaktualna

Stanisław Burza jest już świadomy odejścia juniora i powoli układa młodzieżową parę bez niego. - Wygląda na to, że Piotrek zmieni barwy, bo chce odejść z Unii Tarnów. My chcemy go zatrzymać i stworzyć jak najlepsze warunki do startów. Mieliśmy pewne założenia, na przykład takie że naprawdę mocno o niego zadbamy, że stworzymy mu komfortowe warunki, ale zapowiedział, że chce iść na wyższy poziom i najprawdopodobniej będzie to klub z PGE Ekstralgi - powiedział dla RDN Małopolska trener tarnowskiej Unii.