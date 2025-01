Burza po słowach polskiego senatora, padły słowa o "zlepku". Jest reakcja

Prezes ROW-u Rybnik szykuje mocną odpowiedź dla prezesa Stali Gorzów

- Tak poważnemu człowiekowi nie przystoi używać takich słów. To aż dziwne, że działacz z takim doświadczeniem zachował się jak nowo przyjęty. Pan Jan Krzystyniak miał dla nas więcej szacunku . Dał nas na ósme miejsce, ale przyznał, że nie wiedział kogo dać i dodał, że na pewno namieszamy i wcale nie jest przesądzone, że spadniemy - mówi prezes ROW-u Krzysztof Mrozek.

- Ja to się zastanawiam nad plakatem promującym inaugurację, gdzie napiszemy, że zlepek pojedzie z bankrutem (w październiku okazało się, że Stal ma 13 milionów długu - dop. red.). Ciekawe, czy panu Komarnickiemu byłoby miło, gdybym tak zrobił. Myślę, że już najwyższy czas, żeby pan senator przeszedł na zasłużoną komentatorską emeryturę. To będzie najlepsze rozwiązanie - dodaje Mrozek, dowodząc, że ekspert, dokonując analizy, nie zauważył, ilu zawodników ma jego Stal.

Władysław Komarnicki zapomniał, że Stal Gorzów ma dziurawy skład

W tej chwili wygląda to tak, że ROW ma kompletny skład z sześcioma seniorami i trzema juniorami. Beniaminek rozważa jeszcze angaż Maksyma Borowiaka i Huberta Jabłońskiego z FOGO Unii Leszno. Przynajmniej jednego z nich, ale niewykluczone, że obu. Stal tymczasem ma raptem pięciu żużlowców. Jeśli nic się nie zmieni, to na U24 i juniorce będą musieli występować młodzieżowcy, którzy dopiero co zdali licencję.