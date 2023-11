Burza po skandalicznym wpisie. Mistrz świata przeprosi Polaka?

Holder zszokował środowisko. Frątczak komentuje

Ekspert na chłodno ocenia Holdera

Frątczak poruszył jeszcze jeden ważny wątek. - Pamiętajmy też, że to Chris odczuł na własnej skórze ten wypadek, my nie zdajemy sobie sprawy, ile wycierpiał. Absolutnie ma prawo mieć żal, czy nawet pretensje do Kacpra o to zdarzenie, jednak w ferworze walki zdarzają się wypadki. Kontuzja zamknęła Australijczykowi sezon, być może zamknęła też możliwość jazdy w elicie. Frustrację i zdenerwowanie jestem w stanie zrozumieć, tylko nie powinno się przekraczać pewnych granic - skomentował nasz rozmówca.



- Osobiście liczę, że w którymś momencie pojawi się jedno słowo, które znaczy bardzo dużo, a w gruncie rzeczy nie jest tak trudno je wypowiedzieć, czyli "przepraszam". Trochę czasu minęło, trzeba było podejść do tego tematu bardziej na chłodno. W dalszym ciągu można mieć żal, natomiast już niekoniecznie można uderzać personalnie w innego zawodnika. Liczę, że w którymś momencie wykona ruch i powie: "Stary, poniosło mnie. Te słowa nie powinny paść, kolegami nie będziemy, ale to było za mocne". Jestem zaskoczony, może refleksja nastąpi - zaznaczył ekspert.



Frątczak również zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy kłótnią na torze po wyścigu a kłótnią w mediach społecznościowych. - Na torze jest adrenalina i adres, emocje i zdenerwowanie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć. Zawsze powtarzałem, żeby nie oceniać zawodnika przez pryzmat minuty czy dwóch minut po wyścigu. Często widzimy, że jak zawodnicy zjeżdżają do parku maszyn, to jeden podjeżdża do drugiego, który nawet jeszcze nie zdążył ściągnąć kasku. Tak się nie powinno robić, trzeba dać człowiekowi odetchnąć, wbrew pozorom adrenalina dość szybko spada i następuje refleksja - podsumował.