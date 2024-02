Burza po ogłoszeniu terminarza. "To bez sensu"

Aż do 16 lutego przyszło nam czekać na kalendarz rozgrywek Krajowej Ligi Żużlowej na sezon 2024. Nie wiemy jednak, ile zespołów finalnie weźmie w niej udział. Ciągnie się sprawa Speedway Kraków, choć organ zarządzający żywi nadzieję, że uda się reaktywować ośrodek w stolicy Małopolski.

System rozgrywek pod ostrzałem kibiców

Najwięcej kontrowersji wraz z ogłoszeniem harmonogramu KLŻ wywołał system play-off. W gruncie rzeczy nie awansuje do niego tylko jedna drużyna. Runda zasadnicza może być więc nieco mniej ciekawa, bo decydujące rozstrzygnięcia nastąpią dopiero po 14. kolejce. A w przypadku, gdyby ostatecznie zabrakło w lidze także Speedway Kraków, to w play-offach znajdą się... wszystkie zespoły.

- Bez sensu te 6-drużynowe play-offy, cała faza zasadnicza jest bez sensu. To zdecydowanie nietrafiony pomysł, choć jest w tym mały plus, bo parę spotkań więcej dla kibiców i jednak dodatkowe emocje - piszą kibice. - Rozumiem, że play-offy macie rozplanowane w stu procentach wiedząc, że prawo awansu ma pięć zespołów polskich - dodał inny internauta zwracając uwagę, że zespołu z Landshut i Daugavpils w razie awansu miałyby olbrzymie problemy formalne, aby móc wystartować na wyższym szczeblu ligowym, więc w gruncie rzeczy może okazać się, że tylko cztery drużyny realnie będą walczyć w nadchodzącym sezonie o awans.

Piszą, że pogoda storpeduje start ligi

Z drugiej jednak strony trzeba zwrócić uwagę, że sześć drużyn w play-offach i runda zasadnicza złożona z czternastu kolejek wydłuży sezon w KLŻ. Siódma drużyna, która nie awansuje do play-offów rozgrywki zakończy w weekend 3-4 sierpnia. A gdy idzie o pogodę, to ryzyko rzeczywiście jest duże, ale to szansa dla ligi na zwrócenie uwagi większości kibiców, którzy będą spragnieni żużla po przerwie zimowej. W tym terminie nie będzie jechać też PGE Ekstraliga i Metalkas 2. Ekstraliga, więc KLŻ ma szanse na większą ekspozycję.