Burza mózgów w polskim żużlu! Chodzi o finansowanie klubów

Konferencję rozpoczęły interesujące prelekcje dziennikarzy oraz prawników. Ramowo wydarzenie miało się rozpocząć o godzinie 11:00, a zakończyć o 16:00, ale prelegenci mieli tyle do powiedzenia, że nie sposób było zmieścić się w ramach czasowych, nawet pomimo skrócenia przerw.

Rozpoczęło się wykładami historycznymi oraz prawnymi

Pierwsi prelegenci w osobach Wiesława Dobruszka, Jarosława Wawrzyniaka, Roberta Nogi oraz Łukasza Szmita przedstawiali rozwój żużla na przestrzeni lat. Prelegenci skupili się na ciekawych anegdotach, wyszukaniu unikalnych zdjęć oraz ciekawostkach, na co dzień nieznanych kibicom sportu żużlowego. Następnie Piotr Jóźwiak oraz Andrzej Malicki poruszyli prawne problemy sportu żużlowego, przytaczając różne sytuacje. Nie obyło się także bez ciekawostek "zza kulis", jak na przykład posiedzenie Komisji Orzekającej Ligi, o czym opowiadał Piotr Jóźwiak.

Finansowanie klubów ze spółek Skarbu Państwa

Przewodniczący GKSŻ, Ireneusz Igielski zdradził, że jest mile zaskoczony po rozmowach z klubami. Raczej żużla ligowego w najbliższym czasie w Świętochłowicach nie będzie, ale turnieje indywidualne raczej tak. W Rawiczu z kolei wiele zależy od wsparcia Unii Leszno oraz miasta Rawicz. GKSŻ wyciąga do klubu pomocną dłoń i wydłuża terminy składania dokumentów. Najwięcej kontrowersji przysporzyła dyskusja dotycząca finansowania klubów z SSP.

Łukasz Borowiak, Adam Goliński oraz Mateusz Wróblewski optowali za rozwiązaniem, w którym SSP wspiera całą ligę, a ta dzieli te koszty pomiędzy kluby na równym poziomie. Za pozostawieniem dotychczasowych rozwiązań optowali Ireneusz Igielski oraz przede wszystkim Michał Sikora. Podczas debaty zaproponowano wiele możliwości. Poruszono także kwestie promocji żużla oraz sposoby na dotarcie do większej społeczności, bo choćby porównując żużel do skoków narciarskich - ten drugi sport jest podobnie jak żużel uprawiany tylko w kilku miastach, za to jego oglądalność bije na głowę sport żużlowy.