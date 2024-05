Burdy na wielkich derbach. Kibice zdemolowali sektor, do akcji wkroczyła ochrona

Starcia grudziądzko-toruńskie są jedną z najbardziej popularnych rywalizacji derbowych w polskim żużlu. Od 2015 roku dochodzi do nich co roku, z wyjątkiem sezonu 2020, który Apator spędził na torach 1. Ligi Żużlowej (aktualna nazwa to Metalkas 2. Ekstraliga). Często ciemną stroną derbów jest zachowanie kibiców. W Grudziądzu drugi raz z rzędu doszło do skandalu wywołanego przez fanów z Torunia.