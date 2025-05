Bunt na zawodach. Gwiazdy dostały wezwania, takiej decyzji nikt się nie spodziewał

Prezes PSŻ Poznań straszył sądem, GKSŻ wszczęła postępowanie

Ostatecznie pojechali , gdy sędzia Tomasz Fiałkowski nakazał im podpisać oświadczenia o odmowie jazdy. Zawody rozpoczęły się jednak z godzinnym opóźnieniem, a prezes PSZ Poznań Jakub Kozaczyk przyznał, że rozważa skierowanie sprawy na drogę sądową . - Doznałem strat wizerunkowych i finansowych - tłumaczył, dodając, że nie ma sobie nic do zarzucenia, bo tor został odebrany i ma licencję.

Władza wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko zawodnikom. Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Tobiasz Musielak i Norbert Krakowiak musieli odpowiedzieć na trudne pytania. Dlaczego wywierali presję na sędziego? Dlaczego chcieli odwołać, a potem przesunąć zawody? Każdy z nich złożył obszerne wyjaśnienia na piśmie, dołączając do nich filmy i zdjęcia z toru.

Krzysztof Cegielski informuje: "Jest mocna odpowiedź władz żużla"

- Zawodnicy właśnie dostali odpowiedź, że postępowanie dyscyplinarne przeciwko nim zostało anulowane - mówi nam Cegielski. - Ważna jest argumentacja decyzji. Władza uznała, że zawodnicy mieli merytoryczne argumenty, żeby zachować się tak, jak się zachowali. To mocna decyzja, za którą szanuję GKSŻ. To jest decyzja przeciwko sędziemu. W zasadzie jest to przyznanie, że wina leżała po stronie klubu i związku.