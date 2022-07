Budzili grozę wśród rywali. „Kto dał im licencję?”

Budmax-Stal Polonia Piła w sobotnim meczu przeciwko SpecHouse PSŻ-owi Poznań wystawiła do składu młodzieżowy duet składający się z jednego wychowanka. Sztab szkoleniowy oraz działacze prędko tego pożałowali. Nie dość, że marzenia o dobrym wyniku kończyły się na starcie, to na dodatek niewiele brakowało a doszłoby do tragedii.