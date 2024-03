Budujące słowa zawodnika. Jeszcze nigdy nie było tam tak dobrze?

- Nawet pewnie ku**a nie chcesz być w drużynie - wykrzyczał w pewnym momencie Leon Madsen w kierunku rodaka, którego nagrały kamery Canal+. Kibice oglądali to z przerażeniem i słusznie obawiali się o przyszłość zespołu. Ten ostatecznie poległ z KS Apatorem w meczu o brązowy medal i skończył sezon na najgorszym miejscu dla każdego sportowca. W mieście brak krążka odebrano jako porażkę, więc w sezonie 2024 każdy jest niesamowicie zmotywowany, by zmazać plamę i pokazać, że Tauron Włókniarza stać na walkę o wysokie cele .

Obóz pomógł Włókniarzowi. „Wszyscy jesteśmy zadowoleni”

Już w zimie widzieliśmy, iż prezes Michał Świącik zamierza dać swoim zawodnikom wszystko co najlepsze. Wylot do Hiszpanii nie należy w końcu do najtańszych, a tylko tam w ostatnich miesiącach można było potrenować w znośnych warunkach. Za Tauron Włókniarzem dobrze przepracowany obóz, podczas którego najprawdopodobniej doszło do szczerych rozmów związanych z polepszeniem atmosfery wewnątrz zespołu. Nie da się ukryć, że w każdym sporcie bez zgranego teamu trudno o dobre wyniki.