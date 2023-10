Budują skład na awans. Stary problem nierozwiązany

Unia Tarnów już w tym roku dała sygnał, że idą lepsze czasy. Drużyna fatalnie rozpoczęła sezon, ale dzięki wsparciu Grupy Azoty w porę zespół został wzmocniony i udało się wywalczyć awans do play-offów. Apetyty rośnie w miarę jedzenia, a za rok tarnowianie mają powalczyć o awans do 1. Ligi Żużlowej.

Budują gwiazdorski skład złożony z gwiazd

Do wspomnianej czwórki dojdzie najpewniej jeszcze Marko Lewiszyn na pozycję U-24 i dwójka juniorów. Słychać, że klub i w tej formacji pracuje nad wzmocnieniami. Wiele wskazuje na to, że jeżeli inne kluby nagle nie zrobią jakichś ekstra ruchów transferowych, to Unia za rok będzie zdecydowanym faworytem 2. Ligi Żużlowej.

Awansują i co dalej?

To generalnie historia z cyklu niekończących się, bo powstawały już projekty, przetargi, z których niewiele wynika. Piłka jest po stronie miasta, które rozkłada ręce i mówi, że nie ma kasy na tą inwestycję. O ile w przypadku awansu do 1. Ligi Żużlowej kwestie związaną z otrzymaniem licencji jakoś udałoby się załatwić, o tyle o PGE Ekstralidze można zapomnieć.

Co w takiej sytuacji? Niewykluczone, że kluczowe dla Unii Tarnów będą wybory parlamentarne i samorządowe. Obecny prezydent miasta Roman Ciepiela kandyduje do sejmu i ma spore szanse się dostać. To oznacza, że ktoś będzie musiał zająć jego miejsce. Kibice liczą, że tym razem trafiłby się ktoś bardziej przychylny żużlowi. Do tej pory było tak, że Ciepiela jakimś wielkim fanem tej dyscypliny nie był. Jego wizyty na meczach żużlowych można by policzyć na palcach jednej ręki. Stosunki z klubem też często bywały napięte.