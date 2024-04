Budowali zespół za miliony, mieli być potęgą. Są na ostatnim miejscu

Unia w największym stopniu miała być finansowana przez Grupę Azoty. Zimą, a raczej wczesną wiosną gruchnęła jednak fatalna informacja dla kibiców tego klubu. Główny sponsor popadł w wielkie problemy i musiał ograniczyć sponsorowanie sportu. Dla Unii brzmiało to jak wyrok. Do ostatnich chwil ważyło się to, czy zespół w ogóle pojedzie w lidze. W zasadzie codziennie przychodziła na ten temat inna wiadomość. Ostatecznie udało się doprowadzić wszystko do szczęśliwego końca, ale trudno mówić o sportowych pozytywach.

Mieli być hegemonem, są na ostatnim miejscu

Unia Tarnów na razie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Krajowej Ligi Żużlowej. Oczywiście to dopiero początek sezonu, więc absolutnie nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Fakty są jednak takie, że przed kilkoma tygodniami nikt w życiu by nie powiedział, że Unia choćby przez moment będzie zamykać tabelę. Niewykluczone, że lada chwila wszystko się odmieni i zespół pójdzie w górę tabeli, ale na teraz wygląda to nieciekawie. A do tego szokująco, biorąc pod uwagę nazwiska w składzie Unii. Przecież one powinny roznieść tę ligę.