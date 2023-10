Budowa się zaczęła. Jest pierwszy klocek. To ma być potęga

- Jestem dumny z tego, że stałem się częścią tego legendarnego klubu. Dziękuję bardzo klubowi i fanom za zaufanie oraz wsparcie. Kocham to miasto i chciałbym kiedyś tutaj wrócić. Wielkie gratulacje dla wszystkich - zarządu, trenerów, obsługi toru, personelu medycznego i wszystkich innych zaangażowanych w ten projekt. Do zobaczenia wkrótce - tak żegnał się z Enea Falubazem Rohan Tungate.

Rozmawiał z Wilkami, ale wybrał ROW

Tungate początkowo negocjował z Cellfast Wilkami Krosno, ale oferta ROW-u bardziej przypadła mu do gustu. Poza tym przeprowadził się do Opola, a stamtąd do Rybnika jest blisko.

33-letni Australijczyk to początek układanki ROW-u. To jest pierwszy klocek. Cały skład ma być taki, żeby gwarantował walkę o awans do Ekstraligi. Tylko to interesuje teraz prezesa klubu Krzysztofa Mrozka.