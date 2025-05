Budowa na PGE Narodowym zakończona. Jest jedna zła wiadomość

Tor żużlowy na PGE Narodowym gotowy na sobotnią rundę Grand Prix. Budowniczy Ole Olsen uwinął się w dwa i pół dnia. Zrobił jednak inny tor niż przed rokiem. Szerszy na łukach, ale krótszy. To ma ogromne znaczenie dla przebiegu zawodów. W ciemno można też wytypować faworytów do wygranej. Selekcjoner Rafał Dobrucki mówi wprost, co to oznacza dla Polaków i dla Bartosza Zmarzlika.