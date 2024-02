Brytyjskie media o tym piszą. Zakochali się w polskim mieście, co za słowa

Choć od dziesięciu lat Polonia jest poza PGE Ekstraligą, to dla wielu kibiców Bydgoszcz jest miejscem sentymentalnym . Przez wiele lat odbywały się tam turnieje cyklu Grand Prix, które gromadziły komplet publiczności, a do tego były niezwykle widowiskowe, choć przeważnie i tak wygrywał ten sam człowiek, czyli Tomasz Gollob. Od wielu lat jednak zawodów nie ma już w Bydgoszczy, ale gdy tylko gdzieś zapyta się kibiców za jakim miejscem w cyklu tęsknią najbardziej, wielu wskazuje właśnie Bydgoszcz. Widać, że ta lokalizacja naprawdę im odpowiadała.

Bydgoszcz szczególnie lubią kibice z Wielkiej Brytanii, którzy nazywają ją nawet polską Wenecją. Ma to związek z podobieństwem obu miast. Bydgoszcz ma też dobre i tanie połączenia z Wielką Brytanią, dlatego regularnie pojawiają się tam turyści z tego kraju . Wielu z nich to kibice żużla, którzy zresztą w nadchodzącym sezonie zamierzają zrobić sobie tournee po speedwayu w województwie kujawsko-pomorskim. Napisały o tym brytyjskie media.

Brytyjskie biuro podróży zachęca do obejrzenia polskiego żużla!

Tak, to co napisaliśmy powyżej jest w stu procentach prawdziwe. Brytyjskie biuro podróży organizuje na początku lipca wycieczkę na żużel w Polsce. Do obejrzenia są trzy mecze: w piątek w Grudziądzu, w sobotę w Bydgoszczy i w niedzielę w Toruniu. Oczywiście sport połączony zostanie ze zwiedzaniem. Brytyjczycy uwielbiają zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń. Ale Grudziądz również ładnie się prezentuje, zwłaszcza okolice miejskiego odcinka Wisły są bardzo urokliwe.