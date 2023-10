Brutalna weryfikacja „złotych dzieci”. Magiczna bariera. Tu zaczynają się schody

4 punkty, to powinna być minimalna zdobycz każdego dobrego juniora. To jest coś, co takiemu zawodnikowi do lat 21 należy się z urzędu. Chodzi o to, że młodzieżowiec ma w programie trzy biegi. Jeden ze swoimi rówieśnikami, jeden, w którym staje pod taśmą z dwoma seniorami i juniorem drużyny przeciwnej oraz jeden z samymi seniorami. Jeśli młodzieżowiec jest dobry, bądź za takiego się uważa, to powinien wygrać wyścig juniorski i pokonać rówieśnika z drużyny przeciwnej, co daje mu właśnie te 4 punkty.