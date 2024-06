Brutalna diagnoza eksperta. Powiedział o tym wprost. Reakcja trenera mówi wszystko

Ekspert nie gryzł się w język, tego im brakuje

Jeśli chodzi o Unię, to sztab szkoleniowy znów musi łatać dziury. Obecnie kontuzjowani są liderzy swoich formacji, czyli Janusz Kołodziej oraz 19-letni Damian Ratajczak. Drużyna potrzebuje punktów niczym tlenu, a bez Kołodzieja jest to praktycznie niemożliwe . Ten ma jednak wrócić na kluczowe spotkania.

Tajemnicze słowa trenera. Przyznał rację?

Na te zarzuty odpowiedział sam trener drużyny, który zdaje sobie sprawę z obecnej sytuacji. - Wiem o co może chodzić i faktycznie mogło to tak z boku wyglądać. Ze swojej strony chcę jednak pochwalić Bartka (dop. red. Smektałę), bo ta jego jazda wygląda coraz pewniej. Prawdopodobnie o to chodziło Krzychowi, żeby pokazać ten charakter walki na torze. Widzę, że idzie to w dobrym kierunku - tłumaczy Rafał Okoniewski w rozmowie z Interia Sport.