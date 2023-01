Brukanie pamięci legend. Lepiej sobie darować

Nie da się ukryć, że czasy w których memoriały gromadziły komplet publiczności na trybunach i gwiazdy żużla na torze, niemal na pewno minęły bezpowrotnie . Teraz wygląda to tak, że wielu z tych zawodów już w ogóle się nie organizuje. Nie ma już na przykład memoriału Ryszarda Nieścieruka. Inne z lepszym lub gorszym skutkiem są przeprowadzane, ale wielokrotnie jest tak, że jadą w nich ci, którzy są z brzegu. Najlepsi omijają takie zawody , bo po prostu im się nie opłaca. Kibice też niechętnie idą na stadion, ponieważ juniorów oglądać nie chcą.

- Jestem za organizacją turniejów memoriałowych, ale przy założeniu ściągnięcia na nie obsady godnej tych nazwisk, legend polskiego żużla. Robić turniej dla Jancarza z udziałem adeptów? To potwarz. W takim razie lepiej tych zawodów w ogóle nie przeprowadzać. Jeździłem przed laty wielokrotnie w takich turniejach. Memoriał Smoczyka to był absolutny top żużlowców w kraju, najlepsi z najlepszych. Na trybunach pełno kibiców. Te zawody miały ogromną rangę. A teraz trzeba się kogoś prosić, by przyjechał. Straszne i wręcz obrzydliwe - mówi nam Jan Krzystyniak.