Bratobójczy pojedynek. To może zdecydować o wszystkim

Kluczowy pojedynek dla Falubazu Zielona Góra

Jeśli Falubaz chce awansować do fazy play-off to musi wygrywać, także na wyjazdach. Jeśli pokonają Włókniarz to przedłużą swoje szanse na awans do fazy play-off. Porażka natomiast niemal na 100 procent przekreślenia te marzenia, wtedy klub musiałby skupić się na walce o utrzymanie.