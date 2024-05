Bratanek legendy zadziwia żużlowy świat. Kibice chcą go w Ekstralidze

Bastian Pedersen pracuje na to, by dorównać osiągnięciom najbardziej utytułowanemu członkowi swojej rodziny. 18-letni zawodnik Apatora kapitalnie spisuje się w rozgrywkach Ekstraligi U24, w której we wtorek zdobył komplet 15 punktów i to w meczu wyjazdowym. Bastian to syn Ronniego i bratanek Nickiego Pedersena. Na żużlu jeździ od najmłodszych lat i robi błyskawicznie postępy. Kibice Apatora chcą go zobaczyć w PGE Ekstralidze.