Brat Zmarzlika zabrał głos po pierwszym treningu mistrza. Powiedział ważną rzecz

4 marca Bartosz Zmarzlik pojawił się w Gnieźnie i przy niemal pustych trybunach odbył pierwszy w tym roku trening na torze. – Nareszcie – cieszą się kibice, komentując w sieci post wrzucony przez mistrza z tej okazji. Od Pawła Zmarzlika, brata i menadżera polskiego żużlowca słyszymy jednak, że najważniejsze wciąż przed Bartkiem, że zajęcia w Gnieźnie to była ledwie przygrywka do tego, co nastąpi już wkrótce.