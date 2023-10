Brat z siostrą walczyli na torze. Co ta matka musiała czuć

Ścigający się na żużlu bracia to żadna nowość. Historia tej dyscypliny zna mnóstwo przypadków duetów, które wspólnie osiągały wielkie sukcesy. Teraz także mamy co najmniej kilka braterskich par na torach całego świata. Ale rzadko zdarza się, by brat rywalizował z... siostrą! A właśnie do takiej sytuacji doszło kilka dni temu podczas zawodów w USA. Rodzeństwo stoczyło naprawdę ostrą walkę na torze.