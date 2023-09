Brak drastycznych kar za "poważne" przewinienie! Światowe władze powinny się od nich uczyć

To właśnie dlatego Leon Madsen może swobodnie ścigać się w mistrzostwach w kevlarze z cyklu Grand Prix o nikt nie ma o to pretensji.

Nie ma mowy o dyskwalifikacji

W FIM Europe nikomu do głowy by nie przyszło, by karać zawodników dyskwalifikacją za brak plastronu. Choćby Mikkel Michelsen paradował po parku maszyn bez plastronu przed zawodami SEC i nikt o to problemów nie robił. Plastron mają założyć zawodnicy na zawody oraz do wywiadów.