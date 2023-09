Organizatorzy Grand Prix mszczą się na Zmarzliku

Gdyby ktokolwiek zareagował podczas treningu, gdyby ktokolwiek zwrócił Bartkowi uwagę, że jedzie w złym stroju, a żużlowiec olałby te sygnały, to reakcja organizatorów by się obroniła. Ale też nie do końca. Nie można nikomu za taką drobnostkę zabierać na ostatniej prostej zmagań o mistrzostwo świata, czegoś, na co sumiennie harował przez poprzednie osiem turniejów. Kara jest absolutnie niewspółmierna do występku. To nie było przestępstwo, tylko wykroczenie, a osądzono go jak bandytę.