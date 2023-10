„Boski napęd” mistrza świata. Nie uwierzycie, kto mu daje pieniądze

O tym, że Platinum Motor Lublin, mistrz Polski na żużlu, współpracuje z KUL, wiemy już od dawna. O tym, że Mateusz Cierniak jest studentem uczelni także. Jednak to, że KUL jest sponsorem Cierniaka, to swego rodzaju nowość.

KUL płaci Cierniakowi za umowę

Do podpisania umowy doszło 3 miesiące temu, przed meczem 11. kolejki rundy zasadniczej z ebut.pl Stalą Gorzów. To wtedy KUL i Jan Paweł II pojawili się na obszyciach motocykla zawodnika. I to zarówno w lidze, jak i w cyklu SGP2.