Boniek szczerze o polskim klubie. „Absolutnie tego nie zrobię”

Zbigniew Boniek, legenda polskiej piłki nożnej: - Bardzo podobała mi się organizacja i ściganie. To zawodnicy ze światowej czołówki i faktycznie zaprezentowali najwyższy poziom. Żużel z trybun to całkowicie coś innego, niż sprzed telewizora. Tu decydują ułamki sekund o tym, czy przyjedzie się na pierwszej pozycji, czy na czwartej. Przy okazji wielkie gratulacje dla Martina Vaculika, który faktycznie był najlepszy podczas całej imprezy.

Żużel. To miała być wymarzona noc dla Polaków. Defekty pokrzyżowały plany

- Zacznę od tego, że oglądam wszystko, co tylko jest w telewizji do obejrzenia jeśli chodzi o żużel. Nie zawsze mam czas, ale jeśli tylko pozwala, to zasiadam przed telewizorem. Żużel to dla mnie sport numer dwa, zaraz po piłce nożnej. Jestem z Bydgoszczy, stąd właśnie zamiłowanie do tego sportu.