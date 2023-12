Boniek stanie do konfrontacji z Najmanem! Wyzwał go na pojedynek

Od wielu miesięcy iskrzy na linii Marcin Najman – Zbigniew Boniek. Wczoraj pomiędzy dwoma byłymi sportowcami ponownie doszło do wymiany zdań na portalu X (dawniej Twitter). Marcin Najman sugeruje, że Zbigniew Boniek wyzwał go na pojedynek. Formuła potencjalnej konfrontacji szokuje, bo ma do niej dojść… na motocyklach żużlowych.