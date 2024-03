Boniek oszalał na jego punkcie. Mówi, że wygraną ma w kieszeni

Zbigniew Boniek zachwycony Bartoszem Zmarzlikiem

Polak zdobył komplet punktów wygrywając wszystkie pięć biegów. Zrobił to w iście imponującym stylu. W zasadzie po Zmarzliku w ogóle nie było widać zimowej przerwy. Był szybki i dynamiczny na motocyklu. Sam zresztą chwalił też swój sprzęt sugerując, że na tym etapie sezonu wygląda to lepiej niż przed rokiem.

Postawa Bartosza mogła zrobić duże wrażenie na jego rywalach. A już na pewno na Zbigniewie Bońku, który najwyraźniej również oglądał zawody w Bydgoszczy. Były piłkarz Juventusu Turyn od lat jest wielkim fanem żużla. O Zmarzliku zawsze wypowiadał się w ciepłych słowach. Tym razem zaskoczył swoim wpisem na Twitterze.



- Już chyba wszyscy to wiedzą - jeżeli ominą go kontuzje (odpukać), to rekordy Maugera i Rickardssona zostaną pobite. Zmarzlik jest niesamowity - napisał Boniek.