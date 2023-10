Boniek obsypał Zmarzlika komplementami. Długa lista zalet. Dlatego jest "the best"

Żużel to druga miłość Zbigniew Bońka. Legenda polskiej piłki kiedyś była blisko Tomasza Golloba. Boniek pomagał Gollobowi finansowo (przyciągał sponsorów), sportowo (woził mu z Włoch części do silników), a jak trzeba było, to bawił się w jego ochroniarza. W książce „Testament Diabła” zdradził, że uderzył mechanika innego zawodnika, bo ten ruszył na Golloba z pięściami. Stara miłość nie rdzewieje. Teraz Boniek oklaskuje sukcesy Bartosza Zmarzlika. Po czwartym tytule Boniek wypisał listę zalet naszego 27-letniego mistrza.