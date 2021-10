W czwartek Zbigniew Boniek pojawił się w Warszawie na uroczystej Gali PGE Ekstraligi. Impreza była okazją do podsumowania sezonu w najlepszej żużlowej lidze świata. Ale też spotkania m.in. z Tomaszem Gollobem.

Boniek: Polski żużel odjechał każdej innej lidze

- Obiecałem organizatorom już od dwóch, trzech lat, że się pojawię na tej gali. Pochodzę z Bydgoszczy, jestem stałym kibicem żużla. Bardzo lubię tę dyscyplinę sportu, wydaje się mi, że znam jej historię od wielu, wielu lat. Cieszę się, że mogłem być na tym wydarzeniu. Uważam, że to jest fantastyczna i piękna gala. Pokazuje jak bardzo polski żużel odjechał każdej innej lidze. Widzą to sami zawodnicy, widać to po ich ruchach, ubiorach, celebracji - mówi nam Zbigniew Boniek.

Reklama

W ubiegły weekend rozstrzygnęły się losy mistrzostwa świata w cyklu Grand Prix. Po dwóch latach dominacji Bartosza Zmarzlika na najwyższym stopniu podium stanął Artiom Łaguta, który wyprzedził Polaka w klasyfikacji generalnej zaledwie o trzy punkty.

- Nie zmartwiłem się, że Bartosz Zmarzlik nie został mistrzem świata, bo on był fantastyczny w tym roku. Okazało się jednak, że był jeszcze jeden lepszy żużlowiec. W sporcie jest tak, że jeżeli czujesz, że dałeś z siebie wszystko to możesz się czuć zadowolony, ale jeżeli mimo to jeszcze ktoś inny okazał się lepszy to możesz mu tylko pogratulować. Za rok będzie znowu szansa, żeby Bartek odzyskał tytuł - przyznaje .

Zbigniew Boniek: Z Albanią sobie poradzimy

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od niespełna dwóch miesięcy na sprawy polskiej piłki patrzy z boku. Po dziewięciu latach pracy w roli szefa PZPN przyszedł czas na zdystansowanie się od bieżących wydarzeń. Zbigniewa Bońka zabrakło na dwóch wrześniowych meczach reprezentacji Polski z Albanią i Anglią, które rozgrywane były w Warszawie. Komentarze odnośnie spotkań zamieszczał na Twitterze.

Wiceprezydenta UEFA będzie jednak można zobaczyć na trybunach Stadionu Narodowego już w sobotę. Jak mówi Interii wybiera się na mecz z San Marino.

- Z San Marino na pewno wygramy, z Albanią nasza reprezentacja też sobie poradzi. Jestem tego pewien. Czy jestem spokojny, że zagramy w barażach? Nie, bo w życiu nigdy nie można być spokojnym. O drugim miejscu marzą też Albańczycy i Węgrzy. Wszystko jest teraz w głowach i nogach naszych piłkarzy, ale jestem optymistą bo w życiu trzeba być optymistą - mówi Zbigniew Boniek i dodaje.

- Teraz z boku kibicuję kadrze. Poza tym u mnie wszystko dobrze. Jestem w znakomitej formie, dobrze się czuję i kibicuję polskiej piłce. Oglądam prawie wszystkie mecze w telewizji. W sobotę będę na Stadionie Narodowym. Czy się wybiorę na jakiś mecz Legii w Lidze Europy? Jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej byłem na tysiąc dwustu dwudziestu pięciu meczach. Teraz przyszedł czas, żeby pewne rzeczy zobaczyć przez ekran telewizora - zakończył były prezes PZPN.

Ze Zbigniewem Bońkiem rozmawiał w Warszawie Zbigniew Czyż