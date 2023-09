Bomba transferowa polskiego klubu! Będą faworytem do awansu?

Jakobsen był łakomym kąskiem

To wciąż młody i bardzo rozwojowy zawodnik. Na giełdzie transferowej Jakobsen był bardzo łakomym kąskiem. Łączono go choćby z H. Skrzydlewska Orłem Łódź czy Cellfast Wilkami Krosno. O przenosinach Duńczyka do Arged Malesy napisaliśmy już 9 września. Jak widać, sprawdziły się nasze doniesienia.



- Nie ukrywam, że kluczową osobą w przekonaniu mnie do startów w Ostrowie był trener Mariusz Staszewski, który już przed rokiem wspominał, że widziałby mnie w swojej drużynie. Odwlekło się to w czasie, ale w końcu jestem w Ostrowie. Arged Malesa to profesjonalna organizacja, która ma ambitne cele, zbieżne z moimi ambicjami - powiedział Jakobsen w pierwszym wywiadzie dla ostrowskiego klubu.