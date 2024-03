Świetnie wieści z Rybnika. W czasie trwania prezentacji drużyny na sezon 2024 przedstawiono wizualizację nowego stadionu. Nowy obiekt to efekt kontroli Ekstraligi Żużlowej. Fani nie mają się jednak o co martwić. Stadion ma powstać w ciągu 5 lat.

Nowoczesny stadion w Rybniku. Ma przypominać Motoarenę!

INNPRO ROW Rybnik po cichu liczy na awans do PGE Ekstraligi. Razem z kwestią awansu wiąże się przestrzeganie regulaminu, a konkretnie wymogów infrastrukturalnych. Ekstraliga zrobiła kontrole na obiektach pierwszoligowych. Odbyły się one dlatego, że to teraz Ekstraliga stanowi pieczę nad rozgrywkami Metalkas 2. Ekstraligi. Po kontroli usłyszano, że jest wiele zastrzeżeń. Z tego względu obiekt wkrótce przejdzie gruntowną modernizację.