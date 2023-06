Bolesne zderzenie z ligą. Trudny powrót po koszmarnym wypadku

Miedziński stara się nadrobić stracony czas

- Nie jestem nie wiadomo jak przygotowany do sezonu. Nie wiedziałem, jak się to wszystko ułoży. Z tego sprzętu, którym dysponuję próbuję wyciągnąć co najlepsze. Potrzebuję więcej jazdy - trening treningiem, ale mecz to mecz. Na dodatek jeżdżę w najlepszej lidze, a jak się człowiek pomyli, to właśnie tak to wygląda jak z Motorem - powiedział w pełni świadomy swojej jazdy.