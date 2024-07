Bolesne rozstanie. Nie będzie skrupułów, wyrzucą ich ze składu

Wiele mówi się o przepisach dopuszczających do startu zagranicznego juniora w klubach PGE Ekstraligi. Na ten moment nie jest to przesądzone, ale możliwe, że władze najlepszej ligi świata dopuszczą zagraniczny żużlowy narybek do startu w ekstraligowych rozgrywkach. Wielu polskich juniorów straci pracę i będzie musiało jej szukać w Metalkas 2. Ekstralidze. Przygotowaliśmy zestawienie zagrożonych juniorów w poszczególnych klubach.