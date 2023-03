Bolesne odejście. Gorzkie słowa w kierunku gwiazdy ligi

Smektała już wrócił

- Nie wierzę w to, że oni chcieli odejść z klubu, w którym się wychowali. Dobrze im się jeździło i zdobyli wszystkie możliwe sukcesy. Gdyby potraktowano ich pod względem finansowym tak jak innych obcych zawodników, to - moim zdaniem - zostaliby w Lesznie. Zawodnicy nie muszą dostać dużo. Ważne, żeby nie było między nimi wielkich różnic. Nie mogło być tak, że Kubera i Smektała jako seniorzy mieli mieć dużo niższe kontrakty od zawodników starszych o kilka lat z wyrobionym nazwiskiem, ktorzy jednak nie zdobywali dużo więcej punktów. To był powód odejścia. Jeśli u Smektały nie przeszło to boleśnie, to bardzo boleśnie sytuację przeżył Kubera. Ten ktoś mu powiedział, że dla niego już nie ma powrotu - opowiedział prezes Unii w latach (1994-2004).

Tak Sokołowski rozwiązał niezręczną sytuację

Przed sezonem 2002 do Unii Leszno dołączył Sebastian Ułamek. Sokołowski podał ten przykład, by wytłumaczyć jak powinno się postępować z zawodnikami. - Był gwiazdą ligi. Zapytałem go, ile pieniędzy chce za podpisanie kontraktu. Odpowiedział, że 200 tysięcy, bo jest gwiazdą. Powiedziałem do niego: "Sebastian, dla mnie gwiazda to taki zawodnik, który w jednym meczu zdobywa co najmniej 10 punktów. W związku z tym mam taką propozycję. Dostaniesz tak jak wszyscy tysiąc złotych za punkt, ale jeżeli zdobędziesz w meczu "dwucyfrówkę", to dostaniesz premię w wysokości 10 tysięcy. A jest 20 meczów do rozegrania". I on na to poszedł - wspomniał nasz rozmówca.



To nie był jednak koniec zadania prezesa. - Chwilę po tej rozmowie zawołałem do siebie Jacka Rempałą i Damiana Balińskiego, którzy mieli tysiąc za punkt, ale nie mieli wpisanej żadnej dodatkowej premii. Mieli jednak już podpisany kontrakt. Powiedziałem: "Słuchajcie, przychodzi Sebastian. Różnica między nim a wami jest taka, że on ma premię 10 tysięcy za 10 punktów w meczu. W związku z tym, z inicjatywy klubu piszemy aneks i dopisujemy, że jeśli i wy zdobędziecie 10 lub więcej punktów w meczu, to dostajecie po 10 tysięcy premii - opowiadział.



Sokołowski zaznaczył też, że dzięki temu w klubie była świetna atmosfera. Ułamek ostatecznie i tak podniósł z toru znacznie więcej pieniędzy od Rempały i Balińskiego, bo dobrnął do granicy 10 punktów zdecydowanie więcej razy od kolegów.