Bolączka duńskiej gwiazdy. Woleliby widzieć co innego

- Cieszy fakt, że coraz bardziej agresywny na torze jest Leon Madsen, bo doszedł ze sprzętem do ładu. Może i starty to jest jego bolączka, ale to jest taki zawodnik, który lubi wyprzedzać na trasie, a to wszyscy w żużlu kochamy. Z jednej strony to fajne dla oka, a z drugiej lepiej widzieć swoich zawodników jadących z przodu od samego początku - powiedział menedżer Włókniarza, Jarosław Dymek.

Wiele pozytywów

- Wiele aspektów tego meczu cieszy, bo raz, że Kacper Woryna wraca do swojej normalnej dyspozycji, a wiemy jaki był dla niego trudny początek sezonu. Zaliczył dwa groźne upadki. Nawet kiedy sam Kacper myślał, że z jego ciałem jest już okej, to nie do końca tak musiało być. On mógł czuć się dobrze, a organizm nie pozwalał na więcej. To jeszcze nie jest to, na co Kacpra stać. Widać, że wraca do odpowiedniej dyspozycji, ale jestem przekonany, że pokaże jeszcze więcej. Dwa, że Jakub Miśkowiak to zawodnik wysokiej klasy. Tytułu mistrza świata nie dostał za nazwisko. Wiemy na co go stać. Udowadnia, że jeżdżąc z seniorami radzi sobie bardzo dobrze - dodał Jarosław Dymek.