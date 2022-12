Ból zębów, Lady Pank, Alternatywy 4, Top Gun, Michniewicz i Gollob

- W ostatnich dniach do znudzenia przypominano nam, jak to dawno, dawno temu, za górami za lasami, w 1986 roku na meksykańskich stepach Orły Antoniego Piechniczka dotarły do 1/8 finału, ale po łomocie od Brazylii pojechały do domu. Wtedy po Puchar Świata sięgnęła Francja, z który my zmierzymy się w niedzielę w boju o ćwierćfinał, a która broni tytułu. Większość z obecnego pokolenia nie ma prawa pamiętać tego co stało się blisko cztery dekady temu. Chyba, że z opowiadań rodziców. Nawet jaśnie panujący nam selekcjoner był wtedy dziarskim szesnastolatkiem.