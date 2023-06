Ból głowy selekcjonera. Czy warto ich skreślać? [FELIETON]

Skład reprezentacji Polski na lipcowy turniej Drużynowego Pucharu Świata wzbudza duże zainteresowanie. Wszystko przez to, że trener Rafał Dobrucki wcale nie ma "gotowca", jeśli chodzi o wybór personaliów. Wygląda na to, że będzie musiał trochę pogłówkować i zaryzykować. Ot, taka rola selekcjonera.

To są pewniacy na DPŚ

Dla mnie kandydatem numer dwa jest Maciej Janowski. Nawet będąc w słabszej formie myślę, że może dać wiele tej reprezentacji. Tym bardziej, że zna wrocławski tor, na którym odbędą się finały SoN. Poza wszystkim trudno wskazać jakąś sensowną alternatywę, co do której nie byłoby żadnej wątpliwości.

To oni uzupełnią skład kadry?

Ja bym postawił na Janusza Kołodzieja. Być może dla niektórych jest to kontrowersyjna kandydatura, ale żużlowiec Fogo Unii Leszno jest jednym z najlepiej jeżdżących zawodników na torze we Wrocławiu na świecie. Gdyby finały odbywały się gdzieś zagranicą, to pewnie w ogóle nie rozmawialibyśmy o tej kandydaturze. Wiem, że Januszowi różnie wiedzie się w zawodach rangi międzynarodowej, ale sądzę, że akurat w tym wypadku niewiele mogłoby go zaskoczyć. Tu oczywiście zostawiam małą gwiazdkę, bo Kołodziej musi się przede wszystkim wyleczyć.