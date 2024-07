Ból głowy prezesa. Klub idzie po awans, on nie wie, kogo odstawić

Jeszcze do niedawna Lyager był pewniakiem do odstawienia w przypadku awansu. Duński zawodnik jest nierówny nawet na poziomie Speedway 2. Ekstraligi, miewa wstydliwe wpadki i trudno sobie go wyobrazić skutecznie rywalizującego ze Zmarzlikiem i spółką. Ale ostatnio Lyager się obudził i dał do zrozumienia, że i on chce w razie awansu jeździć dalej w Polonii. Pytanie, co na to prezes Jerzy Kanclerz. On chyba ma inne zdanie.

