Bojkot mistrza Polski?! Problem większy niż nam się wydaje [FELIETON]

Finansowanie całej ligi, a nie poszczególnego zespołu

Te podmioty powinny finansować PGE Ekstraligę na podstawie stosownej umowy. Kluby otrzymywałyby pieniądze z Ekstraligi z dokładnym wskazaniem jaką kwotę za co. Inaczej dochodzi do dziwnych sytuacji, bo oczywiście spółki Skarbu Państwa mogą chcieć sponsorować lokalnie kluby ze swojego bliskiego otoczenia, ale jak zawodnik występuje z logo danej firmy, to kibic nie ma prawa wiedzieć, że dany klub dostał takie wsparcie, bo jest "lokalny". Sprawa Motoru zaszła za daleko, bo tam są praktycznie same spółki Skarbu Państwa, a w grę wchodzą od nich miliony złotych, a w najgorszym przypadku setki tysięcy złotych.

O bojkocie nie może być mowy

Oczywiście panowie Sokołowski i Synowiec idą szeroko, a uważam, że jednak finansowanie Motoru przez spółki Skarbu Państwa to nie jest aż taki powód, żeby bojkotować mecze z ich udziałem. Lublinianie co prawda zdobyli w krótkim czasie finansowanie z publicznych spółek, ale bez przesady, choć warto wspomnieć, że nikt przez tak długi czas nie mógł tego dokonać. Nie wiem czy to zasługa prezesa, klubu, czy polityków. Jeśli chodzi o zasługę polityczną, to jest to nie fair w stosunku do innych.