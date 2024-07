Bójka w klubie, a teraz takie słowa. "On rządzi prezesem"

Po niedzielnym meczu w Toruniu więcej niż o wyniku mówi się o konfrontacji, do jakiej doszło w parku maszyn tuż po ostatnim wyścigu między teamami Leona Madsena i Mikkela Michelsena, a później też samych zawodników. Ta sytuacja uwidoczniła problem z atmosferą w częstochowskiej drużynie, wobec której ciężko przejść obojętnie.



- U mnie w klubie też dochodziło do takich zdarzeń. Nie na zasadzie bitki na pięści. Bardziej chodzi o sytuacje, kiedy zawodnicy kłócili się, doskoczyli do siebie, ale nie zdążyli użyć pięści. To dotyczyło wyboru pól startowych w biegu piętnastym. Skończyło się to tak, że byłem blisko i zareagowałem. Jeden poszedł do swojego boksu, a drugi w swoją stronę - wspomina w rozmowie z nami Leszek Tillinger, który przez lata pełnił funkcję prezesa Polonii Bydgoszcz.

