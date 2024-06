Boją się o państwową spółkę. Pytają, czy wrócą chude lata

Orlen Oil Motor Lublin jest dominatorem rozgrywek PGE Ekstraligi i pewnie zmierza po trzeci z rzędu tytuł mistrza Polski. Wydawałoby się, że wszystko gra i nie ma o co się martwić. Ale nic bardziej mylnego. Coraz głośniejsze pogłoski o możliwym duzi mniejszym budżecie na sezon 2025 spędzają sen z powiek kibiców. Być może ich zespół będzie mocno osłabiony, bo po rezygnacji ze sponsoringu państwowych spółek, trzeba będzie szukać oszczędności. A to dla Motoru sytuacja nowa, z którą będzie trzeba się zmierzyć.

Pisaliśmy już wcześniej, że bardzo realne jest odejście Wiktora Przyjemskiego, najlepszego juniora PGE Ekstraligi i być może już niedługo najlepszego na świecie. 19-letni zawodnik ma wysoki kontrakt, bo rok temu Motor musiał sypnąć groszem, by wygrać batalię z innymi klubami. Rewelacyjnego juniora chciał praktycznie każdy w tej lidze. Teraz jego ukochana Abramczyk Polonia Bydgoszcz jest na drodze do awansu, więc duża szansa że Przyjemski i tak będzie chciał odejść. A przecież jeszcze mówi się o Stali Gorzów.

Kibice się boją. Tego uczucia nie znali

Oczywiście plotki na temat klubu docierają także do jego kibiców. - Pierwszy raz od trzech lat mam obawy. Oby się to wszystko nie potwierdziło, choć w innych dyscyplinach także widać problem. Zbyt dużo sił kosztowało budowanie tego, żeby to się tak po prostu skończyło - napisał pan Jarosław. - Bez Przyjemskiego sobie poradzimy. To nie jest tak, że on wozi po 12 punktów, a przecież i tak wygrywamy wysoko. Bardziej obawiam np. o Holdera - zauważył pan Krystian.