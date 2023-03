Boi się o swój klub. Mówi, czego kibice powinni uniknąć

PGE Ekstraliga startuje 8 i 9 kwietnia. Fogo Unię oraz Cellfast Wilki wymienia się w gronie drużyn walczących o utrzymanie, dlatego większa presja będzie towarzyszyła miejscowym. Rufin Sokołowski nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zwłaszcza że w zespole beniaminka wystąpi trzech zawodników, którzy w przeszłości startowali w Lesznie w czerwonych i niebieskich kaskach: Jason Doyle, Krzysztof Kasprzak i Krzysztof Sadurski. Czy to może mieć znaczenie?

Unia kontra Wilki. Sokołowski mówi o faworycie

Były prezes Unii trzyma kciuki za leszczynian, jednak nie przewiduje, że mecz z krośnianami będzie spacerkiem. - Unia musi to wygrać, a Wilki tylko mogą. U każdego z byłych zawodników Unii będzie coś w stylu "ja wam pokażę". Pewnie kibice przywitają ich gwizdami i zbudują im motywację do jazdy - komentuje Sokołowski.



- Kiedyś w Gorzowie doszło do takiej historii. Przyjechaliśmy na mecz trzy godziny przed zawodami, natomiast regulamin określał, że gospodarze mają obowiązek wpuścić nas na stadion na dwie godziny przed meczem. Było lato, był wielki upał. Gorzowianie nas nie wpuścili i przez godzinę staliśmy na słońcu, czym doprowadzono moich zawodników do nerwicy. Roznieśliśmy ich wtedy. Kiedy zbliżał się rewanż, to przyszedł do mnie Roman Jankowski, żeby ich też nie wpuszczać. Powiedziałem do niego: Zróbmy coś zupełnie odwrotnego. Zaproś ich do restauracji na terenie klubu, kup im herbatę, ciastka czy paluszki. Żadnych stresów. Nie budujcie im motywacji, żeby chcieli nam przyłożyć. Efekt? Wygraliśmy - dodaje nasz rozmówca.