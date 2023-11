Bohater hitu transferowego za rok będzie niepotrzebny?

Przyjemski, Bańbor i Jaworski. Motor ma trzy diamenty

Na próbę Przyjemski podpisał tylko kontrakt na dwanaście miesięcy. O tak rewelacyjne wyniki, jak w sezonie 2023, będzie jednak niezmiernie trudno. Co więcej, byłej gwieździe Abramczyk Polonii będzie ciężko się do nich zbliżyć, bo te dwie ligi dzieli ogromna przepaść. Prezes Jakub Kępa zamarzył sobie, aby to Przyjemski wszedł w buty dwukrotnego mistrza świata juniorów Mateusza Cierniaka. To nie jest łatwe zadanie, ale dla młodego Jaworskiego byłoby to jeszcze trudniejsze.



Cierniak w poprzednim sezonie zajął 22. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi, uzyskując średnią biegową 1,831. Teraz zastąpi go Przyjemski. Obecność w Motorze gwiazd oznacza to, że juniorom będzie ciężko otrzymywać dodatkowe wyścigi (mają swoje trzy programowe). Nawet Cierniak często był pomijany. Najwięcej jeździł w momencie, gdy Dominik Kubera i Jack Holder leczyli kontuzje.