Bohater głośnego transferu stracił duże pieniądze. Cały plan legł w gruzach

Niewielu dawało jakiekolwiek szanse Stelmet Falubazowi na torze we Wrocławiu. Nikt jednak nie przypuszczał, że dojdzie do kolejnego pogromu z udziałem 7-krotynych mistrzów Polski . Betard Sparta wygrała aż 60:30. Kłopoty zielonogórzan zaczęły się już na starcie spotkania.

Ratajczak stracił złoty silnik

Gdyby nie ten nieszczęsny defekt, wynik Falubazu mógł być dużo lepszy. Wychowanek Unii Leszno był zmuszony przesiąść się na drugi motocykl, na którym porównywalną prędkość odnalazł dopiero na koniec zawodów. - Jest mi bardzo szkoda, bo ten defekt zaważył na wyniku. To był silnik Michała Marmuszewskiego, pasujący charakterystyką pod wrocławski tor. Chciałem na tej jednostce oprzeć całe zawody - tłumaczy.

Tyle kosztuje kupno i serwis silnika żużlowego

Nowy zawodnik Falubazu stracił również duże pieniądze. Koszt nowego silnika waha się między 30-40 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o serwis, to kwota oscyluje w okolicach 10 tysięcy. Żużlowiec jest w stanie zarobić tyle w trakcie jednego spotkania lub nawet biegu. Dla juniora jednak każdy taki wydatek ma znaczenie.

- Bałem się ryzykować diametralnymi zmianami w motocyklu. Po swoim drugim biegu dokonałem małej korekty i na nic się to zdało. Na wyścig nominowany poszliśmy w inną stronę i wyglądało to już dużo lepiej. Miałem też dużo lepszy dojazd. To dla mnie jedyny pozytyw z tego spotkania, że mogłem nawiązać walkę z Danielem Bewleyem - kończy.